-3*(a+b+c) раскройте скобки
Математика
-3*(a+b+c) раскройте скобки
Ответ(ы):
Гость:
-3*(a+b+c) = -3а - 3b - 3c
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