Запиши выражения и найди их значения: а) частное чисел 65 и 13 умножить на 12. б) произведение чисел 16 и 6 разделить на 3.

Математика
Запиши выражения и найди их значения: а) частное чисел 65 и 13 умножить на 12. б) произведение чисел 16 и 6 разделить на 3.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 65:13=5=5•12=60 б)16•6=96÷3=32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упражнение 9. Выпишите глаголы и вставьте пропущенные буквы. (Он) подыщ...т работу, (он) дополн...т ответ, дыш...тся легко, засе...шь поле, обк...
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Пахнет травянистой свежестью и осокой.(напиш??те пожалуйста,что как подчёркивать;характеристику)
Ответить
Русский язык
Слово мир,как будет глагол ???
Ответить
Русский язык
Составьте пожалуйста сочинение на тему зачем я пришел в 10 класс
Ответить
История
Что я знаю о 23 февраля.Краткий отзыв.
Ответить