Запиши выражения и найди их значения: а) частное чисел 65 и 13 умножить на 12. б) произведение чисел 16 и 6 разделить на 3.

Математика

Запиши выражения и найди их значения: а) частное чисел 65 и 13 умножить на 12. б) произведение чисел 16 и 6 разделить на 3.

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