Слово патриот происходит от греческого слова патрис что означает родина .Объясни??е связь между этими словами.Кого мы называем патриотом?
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Слово патриот происходит от греческого слова патрис что означает родина .Объясни??е связь между этими словами.Кого мы называем патриотом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патриот-это человек,который любит,защищает,уважает,ценит.делает все для улучшения культуры,спорта,науки Родины(страны) Патриотами являются не только военные,но и актеры,художники,музыканты,ученые,спортсмены и т.д.,т.к. они улучшают и прославляют нашу страну.
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