Слово поробуй! оно повествательное или побудительное?

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Слово поробуй! оно повествательное или побудительное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побудительное..........
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