"слово про ігорів похід" імя князів що пішли в похід з ігорем БУДЬ ЛАСКА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ
Українська література
"слово про ігорів похід" імя князів що пішли в похід з ігорем БУДЬ ЛАСКА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руські князі: Ігор, Святослав, Всеволод
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь все возможные равенства используя следующие выражения( на фото) я бы сдел??ла сама но не могу
История
Русский язык
В нашем лесу растут сосны, ели, березы и осины. подчеркнуть главные и второстепенн??е члены предложения.
Математика
Помогите решить задачу. Разница в массе двух мальчиков равна 12 кг. Масса одного - 40 кг. Какова масса другого мальчика?