Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Слово сени в единственном числе как пишется
Русский язык
Слово сени в единственном числе как пишется
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и пишется! Оно не изменяется в числах
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему: Разум и чувства и произведении Островского "Гроза"
Ответить
Английский язык
Как будет по англиский человек который занимается компьютером
Ответить
Математика
Найдите значение выражения -a, если a=8,2;a=-10;a=-(-4,1)
Ответить
Математика
Как решить пример 1356676+792372*452-56739=?
Ответить
Математика
Решите пожалуйста, срочно ,нужно расписать ,номер 254
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск