Слово состоящие только из гласных букв

Русский язык
Слово состоящие только из гласных букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Личное местоимение "я".
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