Слово тепло фонетический разбор

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Слово тепло фонетический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тепло´- слово из 2 слогов, 2-й ударный т—[т’]— согл., глух., мягк. е—[и]— гл., безуд. п—[п]— согл., глух., тв. л—[л]— согл., зв. непарн. (сонорный), тв. о—[о´]— гл., ударн.5 б., 5 з.
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