Парканом довжиною 40 м необхідно загородити найбільшу за площею прямокутну ділянку. Якими мають бути розміри ділянки?

Математика
Парканом довжиною 40 м необхідно загородити найбільшу за площею прямокутну ділянку. Якими мають бути розміри ділянки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40м — это периметр участка, наибольшая площадь участка со сторонами 10м, площадь= 10*10=100кв.м
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