Парканом довжиною 40 м необхідно загородити найбільшу за площею прямокутну ділянку. Якими мають бути розміри ділянки?
Математика
Парканом довжиною 40 м необхідно загородити найбільшу за площею прямокутну ділянку. Якими мають бути розміри ділянки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40м — это периметр участка, наибольшая площадь участка со сторонами 10м, площадь= 10*10=100кв.м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Аня Таня Лиза Катя и света выстроились в шеренгу по росту начиная с самой высокой ??ни не жили, выше Аники стоит сразу закате Катя выше Лиза ну не ...