Корень из 0,05 умножить на корень из 45
Алгебра
Корень из 0,05 умножить на корень из 45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√0.05 * √45 = √(0.05 *45) = √2.25 = 1.5
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