Выполните умнажения а)-1*10 б)-18*(-1)в)26*(-1) г) 0*(-25) д)-101*0е)0*(-1) помогите

Математика
Выполните умнажения а)-1*10 б)-18*(-1)в)26*(-1) г) 0*(-25) д)-101*0е)0*(-1) помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -1*10=-10   б)-18*(-1)=18    в)26*(-1)=-26    г)0*(-25)=0 д) -101*0=0    е) 0*(-1)=0
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