7 Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону j = 6t – 2t3 (рад). Найдите угловое ускорение в момент остановки тела.

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Дано: φ = 6*t -2*t³ рад Находим угловую скорость (первая производная): ω = φ ' = 6 - 6*t² рад/с Находим угловое ускорение (первая производная от угловой скорости): ε = ω ' = -12*t рад/с² Тело остановится через 1 с. Действительно: ω = 0 6(1-t²) = 0. Отсюда t = 1 Ускорение равно: ε = -12*1 = -12 рад/с²