7 Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону j = 6t – 2t3 (рад). Найдите угловое ускорение в момент остановки тела.
Физика
7 Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону j = 6t – 2t3 (рад). Найдите угловое ускорение в момент остановки тела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: φ = 6*t -2*t³ рад Находим угловую скорость (первая производная): ω = φ ' = 6 - 6*t² рад/с Находим угловое ускорение (первая производная от угловой скорости): ε = ω ' = -12*t рад/с² Тело остановится через 1 с. Действительно: ω = 0 6(1-t²) = 0. Отсюда t = 1 Ускорение равно: ε = -12*1 = -12 рад/с²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Информатика
Кристина всегда говорит правду по понедельникам, средам и пятницам. В остальные ??ни недели она всегда врет. Сегодня она сказала: "Завтра я буду ...
Русский язык
Математика
В ящике 50 деталей, из них 8 окрашены. Наугад вынимается деталь. найти вероятность т??го что эта деталь окажется окрашенной