Двенадцать целых пять четырнадцатый минус четыре целых пять восьмых
Математика
Двенадцать целых пять четырнадцатый минус четыре целых пять восьмых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 5/14 - 4 5/8= 12*14+5/14 - 4*8+5/8= 173/14 - 37/8= 4*173/4*14 - 7*37/7*8= 692/56 - 259/56= 692-259/56= 433/56= 7 41/56
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