Найдите промежутки убывания функции f(x)=2x^3+3x^2-12x+4

Математика
Найдите промежутки убывания функции f(x)=2x^3+3x^2-12x+4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Для этого находим производную функции. f(x) = 2x³ + 3x² - 12x + 4 f'(x) = 2*3*x(³-¹) + 3*2*x(²₋1) - 12*1*x(¹-1) = 6*x² + 6*x - 12  Производная положительная - функция возрастает равна 0 =  экстремум отрицательная - функция убывает Решаем квадратное уравнение и получаем корни х1 = 1 и  х2= -2 В переводе на результат = от -2 до -1 = производная отрицательна - функция  ОТВЕТ x  ⊂[-2;0] Дополнительно  Fmax(-2) = 24    Fmin(1)= -3  И графики - функции и двух её производных
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