Найдите углы ромба,если его сторона равна 9см,а одна из диагоналей равна 3 см.

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Углы ромба можно найти из формулы его площади. S=a²*sin α, где а- стороны ромба, α - угол между ними sin α=S:a² Площадь ромба АВСД равна удвоенной площади его половины-∆ АВД. Полупериметр АВСД= p=(9+9+3):2=10,5 Площадь 2-х ∆ АВД по ф. Герона: S=2*√(10,5*1,5*1,5*3)=4,5√35 sin ∠ВАД=(4,5√35):9²=0,3286, что по т. Брадиса соответствует углу 19º11’ Сумма углов ромба, прилежащих к одной стороне, равна 180º, следовательно, второй угол равен 180º-19º11’=160º49'