Тракторный завод выполнил 0.8 заказа.чтобы полностью выполнить заказ,завод должен выпустить еще 48 тракторов.сколько тракторов должен выпустить завод для выполнения заказа?

Математика
Тракторный завод выполнил 0.8 заказа.чтобы полностью выполнить заказ,завод должен выпустить еще 48 тракторов.сколько тракторов должен выпустить завод для выполнения заказа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0.8=0.2 заказа осталось выполнить 48:0,2=240 едениц должен выпустить завод
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