Разделить текст на предложения в лесу и саду можно увидеть дрозда питается Дрозд ??годами рябины

Русский язык
Разделить текст на предложения в лесу и саду можно увидеть дрозда питается Дрозд ??годами рябины
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу и саду можно увидеть дрозда. Питается дрозд ягодами рябины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите неизвесный член пропорции 1 1/8÷ 6 3/4 )=x÷8,4
Ответить
Математика
Решите уравнение корень из 7-2х=х-2 пожалуста помогите
Ответить
Информатика
15. Два поезда выходят навстречу друг другу со станций 1 и 2. Карта внизу показывает ??се станции и цветные пути между ними. В каждый момент один и...
Ответить
География
Помогите срочно пожалуйста!
Ответить
Математика
(-а-b)-(c-d) x+(a-b)-(c-d) d-(a+b)-(c-d)
Ответить