Разделить текст на предложения в лесу и саду можно увидеть дрозда питается Дрозд ??годами рябины
Русский язык
Разделить текст на предложения в лесу и саду можно увидеть дрозда питается Дрозд ??годами рябины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу и саду можно увидеть дрозда. Питается дрозд ягодами рябины.
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