1)Пчала збiрае ...нектар.2)загадкава шамацiць ....асiнка.3)....сонейка раптоуна схавалася за хмара.4)закружылiся у паветры ....листики. Слова для даведки жоутыя, духмяны,ласкавае,тонкая.

Беларуская мова

1)Пчала збiрае ...нектар.2)загадкава шамацiць ....асiнка.3)....сонейка раптоуна схавалася за хмара.4)закружылiся у паветры ....листики. Слова для даведки жоутыя, духмяны,ласкавае,тонкая.

Автор: Гость