1)Пчала збiрае ...нектар.2)загадкава шамацiць ....асiнка.3)....сонейка раптоуна схавалася за хмара.4)закружылiся у паветры ....листики. Слова для даведки жоутыя, духмяны,ласкавае,тонкая.

Беларуская мова
1)Пчала збiрае ...нектар.2)загадкава шамацiць ....асiнка.3)....сонейка раптоуна схавалася за хмара.4)закружылiся у паветры ....листики. Слова для даведки жоутыя, духмяны,ласкавае,тонкая.
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Гость:
А какое задание?.....
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