Туристы первые два дня проходили по 14,5 км в день.Следующие 3 дня они проходили по 12.5 км в день, и в последний день они прошли 7,6 км.Сколько километров в день в среднем проходили туристы.

Математика

Туристы первые два дня проходили по 14,5 км в день.Следующие 3 дня они проходили по 12.5 км в день, и в последний день они прошли 7,6 км.Сколько километров в день в среднем проходили туристы.

Автор: Гость