Туристы первые два дня проходили по 14,5 км в день.Следующие 3 дня они проходили по 12.5 км в день, и в последний день они прошли 7,6 км.Сколько километров в день в среднем проходили туристы.
Математика
Туристы первые два дня проходили по 14,5 км в день.Следующие 3 дня они проходили по 12.5 км в день, и в последний день они прошли 7,6 км.Сколько километров в день в среднем проходили туристы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,5 км*2=29 км (за первый и второй день вместе) 12,5 км*3=37,5 км (за следующие три дня) 29 км+37,5 км+7,6 км=74.1 км (прошли всего) 2+3+1=6 (дней шли всего) 74,1 км:6 дней=12,35 км/день Ответ: в среднем туристы проходили 12,35 км в день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Алгебра
Закон движения точки по прямой задается формулой s = s(t), где t - время, s(t) - отклонени?? точки в момент времени t от начального положения. найд...
Русский язык