Основная мысль стихотворения смерть девушки
Литература
Основная мысль стихотворения смерть девушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль - героизм, сила духа. Сто жизней молодая жизнь зажгла И вдруг сама погасла в час кровавый. Но сто сердец на славные дела Ее посмертной вдохновятся славой.
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