Основная мысль стихотворения смерть девушки

Литература
Основная мысль стихотворения смерть девушки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль  - героизм, сила духа.  Сто жизней молодая жизнь зажгла  И вдруг сама погасла в час кровавый.  Но сто сердец на славные дела  Ее посмертной вдохновятся славой. 
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