Как школа связана с различными производствами?Помогите пожалуйста до завтра нужно написать
Окружающий мир
Как школа связана с различными производствами?Помогите пожалуйста до завтра нужно написать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что что про это рассказавает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Кристина всегда говорит правду по понедельникам, средам и пятницам. В остальные ??ни недели она всегда врет. Сегодня она сказала: "Завтра я буду ...
Русский язык
Математика
В ящике 50 деталей, из них 8 окрашены. Наугад вынимается деталь. найти вероятность т??го что эта деталь окажется окрашенной