Слово Вдруг надо разобрать по буквам."В" глас.или соглас. глух.или звон. тверд.или м??гкий.парный или не парный. И так каждую букву в слове "вдруг"

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Слово Вдруг надо разобрать по буквам."В" глас.или соглас. глух.или звон. тверд.или м??гкий.парный или не парный. И так каждую букву в слове "вдруг"

Автор: Гость