Слово Вдруг надо разобрать по буквам."В" глас.или соглас. глух.или звон. тверд.или м??гкий.парный или не парный. И так каждую букву в слове "вдруг"

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Слово Вдруг надо разобрать по буквам."В" глас.или соглас. глух.или звон. тверд.или м??гкий.парный или не парный. И так каждую букву в слове "вдруг"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В(в) согл парн звон тверд д (д)согл парн звон тверд р(р) согл непарн звон тверд у (у)глас удар г (к)согл парн глух мягк
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