1) |2x-3|=1 2) |1001x+14|=-1 3) |8-|x+2||=7 4) |||x-3|-3|-3|=3 Помогите пожалуйста)))
Математика
1) |2x-3|=1 2) |1001x+14|=-1 3) |8-|x+2||=7 4) |||x-3|-3|-3|=3 Помогите пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) |2x-3|=1 2x=4 x=2 2) |1001x+14|=-1 -нет решения 3) |8-|x+2||=7 x=7-8-2 x=8-2-7 x=-3 x=-1 4) |||x-3|-3|-3|=3 x=3-3-3-3 x=3+3+3+3 x=-6 x=12
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