1) |2x-3|=1 2) |1001x+14|=-1 3) |8-|x+2||=7 4) |||x-3|-3|-3|=3 Помогите пожалуйста)))

Математика
1) |2x-3|=1 2) |1001x+14|=-1 3) |8-|x+2||=7 4) |||x-3|-3|-3|=3 Помогите пожалуйста)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) |2x-3|=1 2x=4 x=2 2) |1001x+14|=-1       -нет решения 3) |8-|x+2||=7 x=7-8-2      x=8-2-7 x=-3           x=-1    4) |||x-3|-3|-3|=3 x=3-3-3-3          x=3+3+3+3 x=-6         x=12
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