Как понять отглагольное прилагательное ?
Русский язык
Как понять отглагольное прилагательное ?
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Гость:
Это прилагательные, образованные от глаголов
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