С трех участков собрали 667 тонн зерна,с первого и второго участка собрали 352т,а со второго и третьего 454

Математика
С трех участков собрали 667 тонн зерна,с первого и второго участка собрали 352т,а со второго и третьего 454
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
667-352=315т с третьего участка 454-315=139т со второго участка 352-139=213т с первого
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