Почему ангел при первой встрече с Демоном отступает, а потом отнимает Тамару ?
Литература
Почему ангел при первой встрече с Демоном отступает, а потом отнимает Тамару ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он умный и думает что демон отступит
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