Обед вельможи и его одежда ???
История
Обед вельможи и его одежда ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одежда вельможи из тонких льнаных тканей.Дома еще при жизни вельможи для него строили грабницу.Вельможам давали есть Цари они даволи мясо вино и рыбу.Вельможи собирали налоги с ремеслеников это была их работа
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