Помоги пожалуйста 1,4 и 5 Не было на уроке болела а завтра контрольная надеюсь выр??чите))

Геометрия

Помоги пожалуйста 1,4 и 5 Не было на уроке болела а завтра контрольная надеюсь выр??чите))

Автор: Гость