Помоги пожалуйста 1,4 и 5 Не было на уроке болела а завтра контрольная надеюсь выр??чите))
Геометрия
Помоги пожалуйста 1,4 и 5 Не было на уроке болела а завтра контрольная надеюсь выр??чите))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1: P=2а+2b а=х,b=х+6,Р=60 2(х+х+6)=60 4х+12=60 х=12- одна сторона х+6=18 24+36=60
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