Номер 3 пожалуйста это 10 класс

Алгебра
Номер 3 пожалуйста это 10 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну вот так  я все понятно расписала )
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