Как решить это уравнение? помогите

Гость: Гость:

|x|=25 x=25; -25, т. к. || эти палочки обозначают, то что внутри (независимо от знака) всегда положительный знак, допустим: |-7|=7 или |2-3|=? 1)2-3=-1 2)|-1|=1 соответственно |2-3|=1