Как решить это уравнение? помогите
Алгебра
Как решить это уравнение? помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x|=25 x=25; -25, т. к. || эти палочки обозначают, то что внутри (независимо от знака) всегда положительный знак, допустим: |-7|=7 или |2-3|=? 1)2-3=-1 2)|-1|=1 соответственно |2-3|=1
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