Ученики за 3 дня собрали-2570кг яблок,В 1 день они собрали-675кг,во 2 день-в 2 раза больше,чем в первый день 3 день-остольное,Сколько килограммов яблок ученики собрали в 3 день

Математика
Ученики за 3 дня собрали-2570кг яблок,В 1 день они собрали-675кг,во 2 день-в 2 раза больше,чем в первый день 3 день-остольное,Сколько килограммов яблок ученики собрали в 3 день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
675*2=1350кг собрали во 2 день. 2570-(675+1350)=545кг в 3 день.
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