Ученики за 3 дня собрали-2570кг яблок,В 1 день они собрали-675кг,во 2 день-в 2 раза больше,чем в первый день 3 день-остольное,Сколько килограммов яблок ученики собрали в 3 день

Математика

Ученики за 3 дня собрали-2570кг яблок,В 1 день они собрали-675кг,во 2 день-в 2 раза больше,чем в первый день 3 день-остольное,Сколько килограммов яблок ученики собрали в 3 день

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