Уважаемые пользователи! Прошу вас помочь мне решить задачу номер 236. Заранее спасибо!

Математика
Уважаемые пользователи! Прошу вас помочь мне решить задачу номер 236. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1/3-1/5-1/6-1/4=3/60=1/20 остаток после всех богов(на праведника)6:1/20=120 цветов всего 

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