Розкладіть на прості множники число: 27;56;625;820;2772;702;1224. только делением

Математика
Розкладіть на прості множники число: 27;56;625;820;2772;702;1224. только делением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27| 3 9  | 3    3  | 3 1 27 =3·3·3 56| 2 28| 2 14| 2 7  | 7 1 56 = 2·2·2·7 625| 5 125| 5 25  | 5 5    | 5 1 625 = 5·5·5·5 820| 2 410| 2 205| 5 41  | 41 1 820 = 2·2·5·41 2772| 2 1386| 2 693  | 3 231  | 3 77    | 7 11    |11 1 2772 = 2·2·3·3·7·11 702| 2 351| 3 117| 3 39  | 3 13  | 13 1 702 = 2·3·3·3·13 1224| 2 612  | 2 306  | 2 153  | 3 51    | 3 17   | 17 1 1224 = 2·2·2·3·3·17
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