Розкладіть на прості множники число: 27;56;625;820;2772;702;1224. только делением
Математика
Розкладіть на прості множники число: 27;56;625;820;2772;702;1224. только делением
Ответ(ы) на вопрос:
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27| 3 9 | 3 3 | 3 1 27 =3·3·3 56| 2 28| 2 14| 2 7 | 7 1 56 = 2·2·2·7 625| 5 125| 5 25 | 5 5 | 5 1 625 = 5·5·5·5 820| 2 410| 2 205| 5 41 | 41 1 820 = 2·2·5·41 2772| 2 1386| 2 693 | 3 231 | 3 77 | 7 11 |11 1 2772 = 2·2·3·3·7·11 702| 2 351| 3 117| 3 39 | 3 13 | 13 1 702 = 2·3·3·3·13 1224| 2 612 | 2 306 | 2 153 | 3 51 | 3 17 | 17 1 1224 = 2·2·2·3·3·17
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