Запишите по правилам алгоритмичного языка 3(х+5)-х3 ————— 2х²+х очень срочно 25балов даю и потом вопрос на сто балов задам

Информатика

Запишите по правилам алгоритмичного языка 3(х+5)-х3 ————— 2х²+х очень срочно 25балов даю и потом вопрос на сто балов задам

Автор: Гость