Запишите по правилам алгоритмичного языка 3(х+5)-х3 ————— 2х²+х очень срочно 25балов даю и потом вопрос на сто балов задам
Информатика
Запишите по правилам алгоритмичного языка 3(х+5)-х3 ————— 2х²+х очень срочно 25балов даю и потом вопрос на сто балов задам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3*(x-5)-x^3)/(2*x^2+x) - Бейсик (3*(x-5)-x*x*x)/(2*x*x+x); - Паскаль
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