Выбери из предложенного ряда науки изучающие общество и запиши номера под которы??и они указаны биология политология география экономика физика культурология

Обществознание

Выбери из предложенного ряда науки изучающие общество и запиши номера под которы??и они указаны биология политология география экономика физика культурология

Автор: Гость