Выбери из предложенного ряда науки изучающие общество и запиши номера под которы??и они указаны биология политология география экономика физика культурология
Обществознание
Выбери из предложенного ряда науки изучающие общество и запиши номера под которы??и они указаны биология политология география экономика физика культурология
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Гость:
Культурология,политология.
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