Если на рынке кофе сократилось предложение (в силу погодных условий), то, считая чай заменителем кофе, при прочих равных условиях будет наблюдаться: а) на рынке кофе – рост как равновесной цены, так и равновесного объема прода...

Экономика

Если на рынке кофе сократилось предложение (в силу погодных условий), то, считая чай заменителем кофе, при прочих равных условиях будет наблюдаться: а) на рынке кофе – рост как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; б) на рынке кофе – снижение как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; в) на рынке чая – снижение как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; г)на рынке чая – рост как равновесной цены, так и равновесного объема продаж

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