Если на рынке кофе сократилось предложение (в силу погодных условий), то, считая чай заменителем кофе, при прочих равных условиях будет наблюдаться: а) на рынке кофе – рост как равновесной цены, так и равновесного объема прода...

Экономика
Если на рынке кофе сократилось предложение (в силу погодных условий), то, считая чай заменителем кофе, при прочих равных условиях будет наблюдаться: а) на рынке кофе – рост как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; б) на рынке кофе – снижение как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; в) на рынке чая – снижение как равновесной цены, так и равновесного объема продаж; г)на рынке чая – рост как равновесной цены, так и равновесного объема продаж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что ответ - Г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Уравнение (x+14)-12=75
Ответить
Алгебра
Докажите,что a=10^15+10^20-92 ,делится на m,при m=18
Ответить
Математика
Прямые AB и CD пересекаются в точке O.Зная,что DOB=130,найдите величины углов AOC,COB,AOD.
Ответить
История
Помогите составить рассказ на тему день средневекового крестьянина .
Ответить
Химия
Кроссворд 1 из этого элемента сделано множество проводов. 2Соединения этого элем??нта отвечают за то чтобы наша жизнь была теплее 3С оксидом это...
Ответить