Докажите,что a=10^15+10^20-92 ,делится на m,при m=18
Алгебра
Докажите,что a=10^15+10^20-92 ,делится на m,при m=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заметим, что 10^15+10^20-92 = 100000999999999999908 Видно, что оно чётное (делится на 2) и делится на 9, т. к. сумма цифр делится на 9
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