Прямые AB и CD пересекаются в точке O.Зная,что DOB=130,найдите величины углов AOC,COB,AOD.

Математика
Прямые AB и CD пересекаются в точке O.Зная,что DOB=130,найдите величины углов AOC,COB,AOD.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная, что угол DOB=130, найдёт величину угла AOC. Как накрестлежащий , AOC=DOB=130. Так как величина развёрнутого угла DOC=180, находим COB. COB=180-130=50 Т.к. AOD - накрест лежащий к COB, то AOD=50
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