Найди значения выражения 1 умножить bпри b равняеться 4
Математика
Найди значения выражения 1 умножить bпри b равняеться 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*4=4 при b равняется 4
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