Составьте текст типа рассуждения на тему, волнующую вас в настоящее время. Исполь??уйте союзы и союзные слова:ввиду того что,вследствие того что благодаря тому что оттого что вместо того чтобы так как после того как в то время ...

Гость: Гость:

На нынешнее время большой проблемой для всего мира является возможность глобального потепления. Она возникла по некоторым причинам, одна из которых является "парниковым эффектом". Нынешние люди часто пользуются разными аэрозольными балончиками (ароматизаторы воздуха, лаки), ездят на машинах, заправленным бензином, строят фабрики, не имеющие очистительных фильтров воздуха. В то время, как люди делают свою жизнь комфортнее, природа страдает. Из-за их действий разрушается озоновый слой, который не даёт ультрафиолетовым лучам слишком сильно нагревать землю, разрушается. Более того, из-за возможности глобального потепления люде не стали более бережно относиться природе и пытаться получать желаемой, нанося как можно меньший вред окружающей среде, а значит и самим себе, или не наносить его вообще. Нет, человечество просит помощи у науки, что бы искусственным путём отодвинуть эту проблему на задний план. Что же говорит им наука, или так её представители, так называемые, учёные? Температуру на планете надо понизить. Более того, учёные находят данный способ: нужно занести на озоновый слой определённое количество особого вулканического пепла, в следствии чего солнечные лучи не смогут слишком сильно нагревать поверхность Земли. Но чем чреваты эти последствия? Не создадутся ли условия для ледникового периода? Зачем идти на такой риск? Не лучше ли рушить проблему другим путём? Ведь можно заменить некоторые возбудители проблемы на улучшенные предметы, которые не будут разрушать озоновый слой. Можно установить в машине солнечные батареи, благодаря чему машина сможет так же хорошо работать, но при этом в воздух не будет выделиться дым и гарь. На разных промышленных станциях возможна установка очистительных фильтров воздуха. Да и город озеленять, а на врубленном участке засеивать новые деревья. В следствии этих действий озоновый слой не пострадает, а наоборот. Решение можно найти всегда, главное какое оно будет и какие последствия принесёт.