Пожалуйста напишите самый страшный рассказ
Окружающий мир
Пожалуйста напишите самый страшный рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то раз гуляла девочка и она упала в яму.
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