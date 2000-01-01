ДАЮ 40 БАЛЛОВ СРОЧНО. 1. Найдите объем 8 кг керосина. А. 10 л Б. 8 л В. 1 л Г. 0,8 л 2. За полчаса человек в спокойном состоянии выдыхает воздух 400 раз, каждый раз через легкие проходит 700 см3 воздуха. Какая масса возд...

Физика

ДАЮ 40 БАЛЛОВ СРОЧНО. 1. Найдите объем 8 кг керосина. А. 10 л Б. 8 л В. 1 л Г. 0,8 л 2. За полчаса человек в спокойном состоянии выдыхает воздух 400 раз, каждый раз через легкие проходит 700 см3 воздуха. Какая масса воздуха проходит за это время через легкие? А. 0,24 кг Б. 0,36 кг В. 0,68 кг Г. 2,4 кг 3. Сколько кирпичей размерами 250*120*65 мм можно перевозить на автомобиле грузоподъемностью 5 т? Плотность кирпича найдите в таблице. А. 1200 Б. 1400 В. 1600 Г. 2000 4. Найдите плотность сплава алюминия с никелем, если для изготовления 400 см3 сплава потребовалось 810 г алюминия. Плотности алюминия и никеля найдите в таблице. А. 3250 кг/м3 Б. 3600 кг/м3 В. 4100 кг/м3 Г. 4250 кг/м3

Автор: Гость