Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54сек,а второй за 46 сек, а третий на n секунд быстрее,чем второй.сколько времени затратил мотогонщик на прохождение для решения задачи и найдите его значение полученного выражения,...
Математика
Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54сек,а второй за 46 сек, а третий на n секунд быстрее,чем второй.сколько времени затратил мотогонщик на прохождение для решения задачи и найдите его значение полученного выражения,если n=9,17,22.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий участок (n+46), тогда общее время: 54+46+(n+46), если n=9, 17, 22 1) n=9 54+46+(9+46) = 100+55 = 155 (сек) 2) n=17 54+46+(17+46) = 100+63 = 163 (сек) 3) n=22 54+46+(22+46) = 100+68 = 168 (сек)
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