Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54сек,а второй за 46 сек, а третий на n секунд быстрее,чем второй.сколько времени затратил мотогонщик на прохождение для решения задачи и найдите его значение полученного выражения,...

Математика

Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54сек,а второй за 46 сек, а третий на n секунд быстрее,чем второй.сколько времени затратил мотогонщик на прохождение для решения задачи и найдите его значение полученного выражения,если n=9,17,22.

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