В одном множестве 73 элементов, а в другом — 39. Какое максимальное количество элементов может быть в их пересечении?

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В одном множестве 73 элементов, а в другом — 39. Какое максимальное количество элементов может быть в их пересечении?

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