В одном множестве 73 элементов, а в другом — 39. Какое максимальное количество элементов может быть в их пересечении?
Информатика
В одном множестве 73 элементов, а в другом — 39. Какое максимальное количество элементов может быть в их пересечении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39 элементов. Т.к. большее множество может включать в себя всё меньшее множество целиком.
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