Площадь всех окон в спортзале составляет одну четвёртую часть площади пола . В зале 8 окон по 4квадратных метрах.найди площадь пола

Математика

Площадь всех окон в спортзале составляет одну четвёртую часть площади пола . В зале 8 окон по 4квадратных метрах.найди площадь пола

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