Площадь всех окон в спортзале составляет одну четвёртую часть площади пола . В зале 8 окон по 4квадратных метрах.найди площадь пола
Математика
Площадь всех окон в спортзале составляет одну четвёртую часть площади пола . В зале 8 окон по 4квадратных метрах.найди площадь пола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8×4=32 это 1/4 32×4=128 метров в квадрате. скорее всего так.
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