Какой образ жизни вели сарматы ? почему ?

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Сарматские племена (роксоланы, языги, аланы и др.) доминировали на территории Украины с III в. до н.э. по III в. н.э. Пришли они из южно-уральских степей, обосновались к северо-востоку от скифов. В середине III века н.э. их смели германские племена (готы). Часть сарматов вошла в состав готской державы Германариха, часть "попросила убежища" у праславян и влилась в состав Черняховской культуры, остальные ушли за Дон. Окончательно смяли сарматов гунны – кого смогли истребили, остальных – ассимилировали.За 600 лет сарматы довольно внушительно повлияли на мировоззрение народностей в ареале своего обитания. Как – это мы с вами и выясним. Сарматы – "родственники" скифов, антропологический тип и тех, и других, схож. Сарматы, как и скифы, представляли собой народ-армию, где всё мужское население являлось военнообязанным. Античные авторы всегда подчёркивали агрессивность сарматов, их воинственность.