Масштаб 1:7 500 000 между городами А и В на карте ростаяние от 2,8 см.А и В города растоян??е нескольких км от земли?

Математика
Масштаб 1:7 500 000 между городами А и В на карте ростаяние от 2,8 см.А и В города растоян??е нескольких км от земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 тыс км я так  считаю
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