Масштаб 1:7 500 000 между городами А и В на карте ростаяние от 2,8 см.А и В города растоян??е нескольких км от земли?
Математика
Масштаб 1:7 500 000 между городами А и В на карте ростаяние от 2,8 см.А и В города растоян??е нескольких км от земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 тыс км я так считаю
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