Масштаб 1:7 500 000 между городами А и В на карте ростаяние от 2,8 см.А и В города растоян??е нескольких км от земли?

Математика

Масштаб 1:7 500 000 между городами А и В на карте ростаяние от 2,8 см.А и В города растоян??е нескольких км от земли?

Автор: Гость