Кто работал на вотченой земле?

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Во́тчина — наследственное земельное владение. Вотчина составляла комплекс, состоящий из земельной собственности (земли, построек и инвентаря) и прав нахолопов. Синонимы вотчины —аллод, бокленд. С VIII—IX веков вотчина являлась господствующей формой землевладения в большинстве странЗападной Европы. В процессе формирования вотчины создавался аппарат властного управления (суд, администрация и так далее).Крестьяне сохраняли свою общинную организацию (община,коммуна, альменда), что наряду с обязательным потомственным характером владения отличало вотчину от бенефиция, манора ипоместья.