РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧК ПО ФИЗИКЕ! Колесо велосипеда радиусом 30 см. делает один оборот за 0,4 секунды. Определите скорость движения велосипеда и центростремительное ускорение точек обода колеса

Физика

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧК ПО ФИЗИКЕ! Колесо велосипеда радиусом 30 см. делает один оборот за 0,4 секунды. Определите скорость движения велосипеда и центростремительное ускорение точек обода колеса

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