РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧК ПО ФИЗИКЕ! Колесо велосипеда радиусом 30 см. делает один оборот за 0,4 секунды. Определите скорость движения велосипеда и центростремительное ускорение точек обода колеса
Физика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧК ПО ФИЗИКЕ! Колесо велосипеда радиусом 30 см. делает один оборот за 0,4 секунды. Определите скорость движения велосипеда и центростремительное ускорение точек обода колеса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За один оборот путь (длина окружности) s=2πR=2*3.14*0.3=1.884 (м). Скорость v=s/t=1.884/0.4=4.71 (м/с). a=v^2/R=22.18/0.3=73.9 (м/с кв)
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