Рассчитайте в каком веществе содержится больше железа :в оксиде железа FeO, или в хлориде железа FeCl2
Химия
Рассчитайте в каком веществе содержится больше железа :в оксиде железа FeO, или в хлориде железа FeCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(FeO) = 72 W(Fe) = Ar(Fe) * n / Mr(FeO) *100% = 56 *1 / 72 *100% = 78% Mr(FeCl2) = 127 W(Fe) = Ar(Fe) * n / Mr(Fe) *100% = 56 * 1 / 127 *100% = 44% Ответ: Больше железа в FeO
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