Рассчитайте в каком веществе содержится больше железа :в оксиде железа FeO, или в хлориде железа FeCl2

Химия

Рассчитайте в каком веществе содержится больше железа :в оксиде железа FeO, или в хлориде железа FeCl2

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